Власти Берна отказались убрать половой орган медведя с герба города

Власти швейцарского города Берна отказались менять герб с изображением медведя, несмотря на предложение скорректировать его внешний вид. Об этом сообщило издание Swissinfo .

С инициативой выступила партия «Зеленые либералы». Медведя, который на гербе движется справа налево, депутаты предложили развернуть в противоположную сторону. Кроме того, они призвали убрать изображенный у животного половой орган, посчитав, что такой вариант лучше отразит интересы всех жителей кантона.

Однако обе идеи поддержки не получили. Власти Берна указали, что герб в нынешнем виде существует много веков. Если точнее — то уже почти 600 лет на символе города красуется медведь с выделенным красным цветом пенисом. В геральдике даже существует специальный термин — gezotet. Он обозначает традицию, при которой половые органы животных на гербах выделяют другим цветом.

Власти также напомнили, что медведь исторически был повернут именно в эту сторону — не только на гербе, но и на старинных печатях. Идею вынести вопрос о символе на интернет-обсуждение кантональное правительство тоже отвергло.