Владельцам капсулы для эвтаназии предъявили обвинения в Швейцарии

NZZ: в Швейцарии возбудили дело из-за использования капсулы для эвтаназии

Прокуратура в Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении создателей капсулы для эватанзии. Об этом сообщила местная газета Neue Zürcher Zeitung .

По данным издания, капсулу Sarco впервые применили в понедельник, 23 сентября, в Шаффхаузене. Задержание причастных к процедуре проходило прямо на месте.

«Прокуратура завела дело в отношении нескольких человек, обвинив их в подстрекательстве и содействии эвтаназии», — указали в материале.

Отмечается, что правоохранители конфисковали аппарат для эвтаназии.

Разработчик капсулы, австралийский врач Филип Ничке, ранее заверил, что капсула прошла юридическую экспертизу в Швейцарии, по результатам которой ее не признали медицинским устройством.

Ранее медицинский юрист Иван Печерей рассказал о возможном разрешении эвтаназии в России. Он напомнил, что эту процедуру применяют в Португалии, Новой Зеландии, Бельгии и Индии.