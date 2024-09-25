Владельцам капсулы для эвтаназии предъявили обвинения в Швейцарии
NZZ: в Швейцарии возбудили дело из-за использования капсулы для эвтаназии
Прокуратура в Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении создателей капсулы для эватанзии. Об этом сообщила местная газета Neue Zürcher Zeitung.
По данным издания, капсулу Sarco впервые применили в понедельник, 23 сентября, в Шаффхаузене. Задержание причастных к процедуре проходило прямо на месте.
«Прокуратура завела дело в отношении нескольких человек, обвинив их в подстрекательстве и содействии эвтаназии», — указали в материале.
Отмечается, что правоохранители конфисковали аппарат для эвтаназии.
Разработчик капсулы, австралийский врач Филип Ничке, ранее заверил, что капсула прошла юридическую экспертизу в Швейцарии, по результатам которой ее не признали медицинским устройством.
Ранее медицинский юрист Иван Печерей рассказал о возможном разрешении эвтаназии в России. Он напомнил, что эту процедуру применяют в Португалии, Новой Зеландии, Бельгии и Индии.