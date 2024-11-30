Владельца легендарного советского челнока «Буран» объявили в розыск в Казахстане

Владельца «Бурана» Даурена Мусу объявили в розыск в Казахстане

Казахстанские правоохранители объявили в розыск Даурена Мусу, известного как владельца советского космического корабля «Буран». Его подозревают в мошенничестве, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Карточка дела на 50-летнего бизнесмена появилась в полиции 26 ноября. Предпринимателя разыскивают по подозрению в мошенничестве. Дело ведет полиция Алма-Аты.

Делом Мусы занимается криминальное подразделение. В пресс-службе департамента полиции заявили, что комплекс оперативно-разыскных мероприятий направлен на задержание предпринимателя. Другие подробности пока не раскрывались.

«Буран» — советский многоразовый орбитальный ракетоплан, разработанный в 1980-х годах НПО «Молния». Всего было изготовлено два летных экземпляра корабля. Оба хранились на космодроме Байконур.

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в 2021 году призывал передать «Буран» России. Он отмечал, что Муса, как владелец челнока, несет личную ответственность за его состояние.

Позднее бизнесмен отказался передавать в Россию «Буран». Челнок остался в ангаре на Байконуре. В конце мая 2021 года орбитальный корабль разрисовали уличные художники.