Владелец затонувшего у Фолклендских островов судна пообещал продолжить поиски пропавших моряков

Эрвик: поиски пропавших моряков с затонувшего судна Argos Georgia продолжаются

Europa Press/Keystone Press Agency
Фото: Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поиски пропавших моряков с затонувшего у Фолклендских островов судна продолжаются. Об этом РИА «Новости» рассказал исполнительный директор компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик.

«Два судна в поисках [пропавших членов экипажа], но новостей нет», — сообщил собеседник агентства.

Ранее поисково-спасательную операцию приостанавливали из-за плохих погодных условий. Эрвик сообщил, что среди погибших числятся двое россиян, еще двое среди пропавших.

Судно Argos Georgia под флагом Островов Святой Елены затонуло в южной части Атлантического океана 24 июля. Сразу сообщили о гибели восьмерых членов экипажа, среди которых были россияне. Причиной крушения могли стать сильный ветер, низкая температура и семиметровые волны.

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