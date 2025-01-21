Влад Лисовец назвал образ Мелании Трамп на инаугурации мужа элегантным

Стилист оценил образ как целостный и графичный, подчеркивая, что он прекрасно передает настроение первой леди. По его мнению, такой головной убор позволяет скрыть лицо, оставаясь при этом невероятно элегантным на фотографиях. Стилист считает, что этот образ удачно гармонирует с ее мужем и находит его приятным для восприятия.

Также он заметил, что современная мода стала более практичной, тогда как наряд Мелании Трамп отражает нечто из прошлого. Этот образ, по его словам, отсылает к эпохе 1940–1960-х годов, когда женщины всегда выглядели ухоженными и собранными.

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США во второй раз. Инаугурация прошла 20 января в Вашингтоне.