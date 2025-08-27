Вице-президент ТПП Падалко назвал временным охлаждение отношений между Трампом и Моди

Отказ премьер-министра Индии Нарендры Моди принять звонки президента США Дональда Трампа демонстрирует напряженность в отношениях между двумя странами. Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко полагает, что охлаждение отношений носит временный характер. Об этом написало ИА НСН .

Он объясняет, что Индия традиционно действует исходя из принципов прагматизма и нацеленности на защиту своих интересов.

Индия поддерживает прочные торгово-экономические связи с Соединенными Штатами, которые имеют важное значение для национальной экономики. Полное прекращение контактов представляется маловероятным, так как оба государства зависят друг от друга в ряде областей, включая торговлю и технологическое сотрудничество, сказал он.

Несмотря на возникшие трудности, эксперты считают, что рано или поздно сторонам придется вернуться к нормальному взаимодействию ради общих интересов. Индийская стратегия подразумевает балансирование между различными партнерами, включая США и Россию, что обеспечивает стране большую свободу маневра на мировой арене.