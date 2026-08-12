Вице-президент АТОР Мурадян заявил, что Сербия пока не готова вводить шенгенскую визу

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян заявил Zvezdanews , что Сербия пока не готова вводить шенгенскую визу. Для этого стране необходимо стать частью Европейского союза, чего пока не произошло.

По мнению Мурадяна, введение виз может существенно снизить поток туристов в Сербию. Сейчас страна является популярным транзитным направлением и местом для постоянного проживания. Однако классический туристический поток в Сербию не очень большой.

Эксперт также отметил, что даже если Сербия введет визу, это не будет сразу же аналогом шенгенской визы. Скорее всего, будет выдаваться национальная виза, и условия ее выдачи пока неизвестны.

Мурадян подчеркнул, что обсуждение визового режима пока преждевременно, так как для его введения необходимо принять и озвучить множество документов.

Ранее президент Сербии Александр Вучич отверг возможность отмены безвизового режима с Россией, заявив, что «даже если это решение кто-то одобрит, его сразу отзовут».