Вице-президент АТОР Мурадян заявил, что Сербия пока не готова вводить шенгенскую визу
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян заявил Zvezdanews, что Сербия пока не готова вводить шенгенскую визу. Для этого стране необходимо стать частью Европейского союза, чего пока не произошло.
По мнению Мурадяна, введение виз может существенно снизить поток туристов в Сербию. Сейчас страна является популярным транзитным направлением и местом для постоянного проживания. Однако классический туристический поток в Сербию не очень большой.
Эксперт также отметил, что даже если Сербия введет визу, это не будет сразу же аналогом шенгенской визы. Скорее всего, будет выдаваться национальная виза, и условия ее выдачи пока неизвестны.
Мурадян подчеркнул, что обсуждение визового режима пока преждевременно, так как для его введения необходимо принять и озвучить множество документов.
Ранее президент Сербии Александр Вучич отверг возможность отмены безвизового режима с Россией, заявив, что «даже если это решение кто-то одобрит, его сразу отзовут».