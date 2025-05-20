Вице-президент АЭИ Леер заявил о желании Европы торговать с Россией

Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер заявил о желании европейских компаний вернуть свое присутствие на российском рынке, несмотря на действующие санкции. Об этом сообщил News.ru .

Леер отметил, что Россия традиционно является важным направлением сбыта продукции для многих западных производителей.

«У них все плохо, у нас с ними все нормально. Европейцы очень хотят с нами работать. И для многих промышленников мы — это ключевой рынок», — отметил эксперт.

Леер выразил готовность к диалогу и поиску решений, но предупредил, что любые шаги должны учитывать интересы национальной промышленности и инвестиционных проектов. Возобновление сотрудничества должно происходить исключительно на взаимовыгодных условиях, предупредил вице-президент.