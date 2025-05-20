Вице-президент АЭИ Леер заявил о желании Европы торговать с Россией
Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер заявил о желании европейских компаний вернуть свое присутствие на российском рынке, несмотря на действующие санкции. Об этом сообщил News.ru.
Леер отметил, что Россия традиционно является важным направлением сбыта продукции для многих западных производителей.
«У них все плохо, у нас с ними все нормально. Европейцы очень хотят с нами работать. И для многих промышленников мы — это ключевой рынок», — отметил эксперт.
Леер выразил готовность к диалогу и поиску решений, но предупредил, что любые шаги должны учитывать интересы национальной промышленности и инвестиционных проектов. Возобновление сотрудничества должно происходить исключительно на взаимовыгодных условиях, предупредил вице-президент.