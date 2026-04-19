Вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини в очередной раз призвал Евросоюз возобновить поставки газа из России. Об этом он заявил, выступая в Милане на митинге правых партий ЕС. Его слова передало РИА «Новости» .

Сальвини привел в пример действия США, которые приостановили антироссийские санкции на закупку российской нефти. Он подчеркнул, что послабление сделала не какая-то «маленькая бывшая советская республика, а крупнейшая в мире демократия».

«Вместо закрытия заводов, школ и больниц давайте вернемся к закупкам газа и нефти по всему миру, включая Россию, поскольку мы не воюем с Россией», — резюмировал политик.

Ранее Сальвини неоднократно призывал к диалогу с Россией. По его мнению, Европа бойкотирует урегулирование украинского конфликта, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем в своих странах.