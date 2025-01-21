Вице-премьер Испании разозлилась после выходки Маска и удалилась из Х

Вице-премьер Испании Диас ушла из Х после действий Маска на инаугурации Трампа

Второй вице-премьер и министр занятости Испании Йоланда Диас заявила об уходе из Х после действий владельца платформы Илона Маска. Об этом она написала в своем аккаунте в этой соцсети.

По словам Диас, решение покинуть соцсеть она приняла после того, как миллиардер на инаугурации нового президента США Дональда Трампа показал жест, напоминающий нацистское приветствие.

«Этот шокирующий образ привел меня к принятию решения, которое я рассматривала несколько месяцев <…> перестать использовать этот аккаунт», — написала вице-премьер Испании.

По ее мнению, Маск начал использовать соцсеть в политических целях. Площадка перестала быть средством коммуникации, превратившись в «пропагандистскую машину», формирующую мнение общественности, добавила политик.

Похожий на нацистское приветствие жест стал не единственной запоминающейся деталью в поведении Маска на инаугурации Трампа. Миллиардер громко кричал и даже исполнил танец, сказав, что «именно так ощущается победа».