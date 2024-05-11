Вице-канцлер Швейцарии потерял сознание и умер в горах | 360°

Мир 11 мая 2024, 22:24 Вице-канцлер Швейцарии потерял сознание и умер в горах Вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци скончался при походе в горы РИА «Новости»

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Вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци скончался в возрасте 55 лет во время похода в горы. Об этом сказано в заявлении швейцарского правительства.

«Симонацци потерял сознание „во время одного из своих любимых походов“ в горы вместе со своей семьей», — уточнили в сообщении.

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Федеральный советник и канцлер выразили соболезнования его семьи и близким, подчеркнув, что потеряли в его лице замечательного человека и коллегу.

Симонацци назначили на должность вице-канцлера и спикера Федерального совета осенью 2008 года. Он руководил несколькими секциями в канцелярии и президентской службой. Симонацци окончил Высший институт международных отношений в Женеве, работал журналистом и сотрудником по коммуникациям до прихода в правительство.

Коллеги отметили, что покойный «был государственным служащим в лучшем смысле этого слова», понимая свою работу как служение обществу и правительству.

У канцлера остались супруга и трое взрослых детей. Его семья попросила представителей СМИ уважать их горе и не связываться с ними.