Вице-канцлер ФРГ подтвердил готовность Европы ввести ответные пошлины против США

Если американский лидер Дональд Трамп обложит Европу пошлинами, то она может ответить на данный шаг тем же образом. Об этом заявил Вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны от партии «Зеленые» Роберт Хабек, сообщила газета Kölner Stadt-Anzeiger .

Политик пригрозил американским властям пошлинами и подтвердил, что государства ЕС приготовились к данному варианту развития событий.

«Как европейцы, мы готовы к ответным пошлинам. Американцы должны знать — это очень плохая альтернатива», — подчеркнул он.

Хабек добавил, что Европа не позволит США помыкать собой и разъяснит американской стороне, что ей тоже есть что терять. Немецкая экономика является самой уязвимой среди европейских государств, отметил он.

Ранее США ввели пошлины против против Канады, Мексики и Китая. Указ Трампа начал действовать с 1 февраля. Тарифы на китайские товары составили 10%, а на мексиканские и канадские — 25%. Эти страны были крупнейшими поставщиками сельскохозяйственной продукции в США.