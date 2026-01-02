«Вишлисты наоборот». Новый тренд набирает обороты с первых дней 2026 года

В 2026 году в мире набирает обороты новый тренд — ноубай-листы. Продвигают идею отказа от спонтанных покупок в основном молодые люди.

Зумеры в соцсетях составляют списки, что не будут покупать в следующие 12 месяцев. В новогодние праздники они снизили расходы, в том числе отказавшись от дорогих подарков. Причинами стали высокие цены, общее перепотребление, а также желание отказаться от импульсивных покупок.

В стоп-листы в 2026 году попали базовые вещи: косметика, украшения, подписки на сервисы, а также «полиэстеровое безумие с маркетплейсов». Девушки-блогеры признаются, что хотят покупать «очередную баночку» только по необходимости.

У зумеров и миллениалов разное отношение к празднованию Нового года. Первые легко отказываются от традиционного формата торжества.