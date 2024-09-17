Вертолет президента Зимбабве разбился после взлета

ZBC: разбился вертолет, на котором должен был лететь президент Зимбабве

Вертолет, на котором должен был лететь президент Зимбабве, разбился. Об этом сообщил телеканал ZBC .

Министр информации страны Дженфана Мусвере заявил журналистам, что происшествие случилось в городе Масвинго. Там проводили торжества в честь Дня Мунумутапы, совпадающего с днем рождения президента.

Вертолет потерпел крушение после взлета. Главы государства внутри не было. По предварительным данным, причиной падения стала техническая неисправность, все члены экипажа выжили. Управление гражданской авиации Зимбабве начало разбираться в произошедшем.

Ранее самолет разбился в аэропорту Трибхуван в Катманду. На борту воздушного судна находились 19 человек. Он направлялся из Непала в Покхару.