Вернувшихся с Олимпиады южнокорейских спортсменов проверят на клопов

Reuters: аэропорт Сеула нанял собаку для поиска клопов у прилетевших с Олимпиады

Власти Южной Кореи отправили натасканную на клопов собаку-ищейку в международный аэропорт Сеула для проверки багажа вернувшихся с Олимпийских игр в Париже спортсменов, официальных лиц делегации и болельщиков. Об этом сообщило агентство Reuters .

Проверкой на наличие мелких насекомых займется бигль по кличке Чеко, единственная собака в стране, обученная распознавать феромоны клопов.

Официальный представитель компании Cesco, которая занимается уничтожением опасных насекомых, Ким Мин Су заявила, что Чеко за две минуты может проверить стандартный номер в гостинице.

«Мы приняли превентивные меры, чтобы перехватить попадание клопов через международный аэропорт Инчхон, который является главными воротами в страну», — заявила собеседница агентства.

Собака-ищейка останется работать в аэропорту до 8 сентября.

В воздушной гавани заявили, что все прибывающие в аэропорт самолеты из Парижа еженедельно отправляют на дезинфекцию. Другие рейсы проходят эти мероприятия раз в месяц. Кроме того, карантинная служба аэропорта объявила о готовности принять меры, если обнаружит насекомых на борту самолета.

О масштабном нашествии клопов в Париж стало известно в конце прошлого года. Паника охватила и другие европейские страны. Жители Бельгии стали чаще заказывать санитарную обработку жилья от насекомых.