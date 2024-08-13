Верховный суд Нью-Йорка отказал Кеннеди-младшему в регистрации на выборах

CNN: Кеннеди-младшему отказали в регистрации на выборах в штате Нью-Йорк

Верховный суд Нью-Йорка отказал независимому кандидату Роберту Кеннеди-младшему в регистрации на выборах президента в штате после жалобы сторонников Камалы Харрис. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на решение судьи.

Активисты из организации Clear Choice, поддерживающие кандидата от Демократической партии, пожаловались на неверно указанный адрес проживания Кеннеди-младшего в штате Нью-Йорк. На самом деле политик жил в штате Калифорния.

Судья посчитала предоставленный адрес Кеннеди-младшего «подложным», используемым для регистрации избирателей и достижения собственных политических целей.

Кеннеди-младший в ответ отметил, что Демократическая партия «проявила презрение к демократии», а также проинформировал о о планах оспорить решение суда. На данный момент политика допустили к выборам в 17 штатах.

Ранее независимый кандидат Кеннеди-младший во время интервью заявил, что США в будущем столкнутся с революцией.