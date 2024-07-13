«Веревки поменяли на цепи». Освобожденный российский заложник — о пытках в плену ХАМАС

Освобожденный из плена Андрей Козлов: заложников ХАМАС пытали жарой и темнотой

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС систематически избивали людей, которых похитили во время нападения на Израиль осенью прошлого года. О пытках заложников рассказал в беседе с The Wall Street Journal россиянин Андрей Козлов, недавно освобожденный из плена.

«Веревки поменяли на цепи на запястьях и лодыжках. В таком виде они (заложники — прим. ред.) оставались в течение двух месяцев», — уточнил он изданию.

По словам мужчины, надзиратели пытали жарой, набрасывая на него одеяла в зной. А увидев, что он близко подошел к окну, или что-то подозрительное сказал, по несколько дней заставляли лежать на грязном матрасе, не давая с него подняться.

Козлов отметил, что его похитители и еще нескольких боевиков не называли своих настоящих имен.

Россиянин признался, что в неволе совсем отчаялся. Однако после полугодового заточения в логове ХАМАС 8 июня его освободили израильские коммандос, которые провели спасательную операцию.

В конце июня в Иерусалиме тысячи людей собрались на митинг у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Они требовали смены власти, в том числе из-за того, что не было переговоров по поводу пленных израильитян, которых удерживают боевики ХАМАС.

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