Вэнс заявил о вовлеченности США в «агрессивный» дипломатический процесс с Ираном

Вашингтон продолжает вести с Ираном крайне активный и жесткий дипломатический диалог, направленный на предотвращение появления у Тегерана ядерного оружия. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс, трансляцию вел телеканал C-SPAN .

«Я согласен с президентом в том, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Мы, разумеется, вовлечены в очень активный и агрессивный дипломатический процесс, чтобы попытаться не допустить этого», — сказал Вэнс журналистам.

Он отметил, что у США есть широкий выбор инструментов воздействия — как дипломатических, так и военных.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана Тегеран объявил о прекращении судоходства в Ормузском проливе. Ограничения привели к росту стоимости морских, железнодорожных и авиаперевозок, а также вызвали перебои в логистике и задержки поставок товаров.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти уничтожат любого, кто попытается приблизиться к запасам обогащенного урана в Иране.