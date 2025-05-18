Вэнс впервые после перепалки в США встретился с Зеленским в Ватикане

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс и украинский лидер Владимир Зеленский впервые после февральской ссоры в Овальном кабинете увиделись в Ватикане. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По его информации, глава государства и вице-президент США на церемонии интронизации папы римского Льва XIV дружелюбно поздоровались друг с другом.

«Джей Ди Вэнс и президент Украины Владимир Зеленский встретились впервые после их размолвки в Белом доме, улыбаясь и пожимая руки в Ватикане в воскресенье», — отметило издание.

На мероприятие прибыли более 150 делегаций. Больше всего представителей в Ватикан направили Италия, Перу и США. На площади Святого Петра можно было заметить американского госсекретаря Марко Рубио, председателя ЕК Урсулу Фон дер Ляйен, итальянского премьера Джорджу Мелони, а также королей Испании и Бельгии Филиппа VI и Филиппа.