Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине | 360°

Мир 17 мая 2024, 14:31 Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине Unsplash

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Венгрия использовала право вето, наложив его на резолюцию Совета Европы о поддержке только предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским «мирного плана». Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на своей странице в Facebook*.

Он отметил, что Совет Европы собирался принять резолюцию, согласно которой признавался бы в качестве приемлемой и заслуживающей исключительно «мирный план» Зеленского.

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«Для нас это неприемлемо. Другие подготовили мирные планы, которые не хуже плана [Киева]», — подчеркнул венгерский дипломат.

Сийярто уточнил, что его страна попросила отразить в резолюции Совета Европы мирные планы по украинскому вопросу, которые предлагали и другие государства.

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