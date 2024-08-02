Венгрии и Словакии предложили искать альтернативу российской нефти

FT: ЕК призвала Венгрию и Словакию искать альтернативу нефти из России

Еврокомиссия призвала Венгрию и Словакию отказаться от нефти из России и подыскивать другие источники в ответ на жалобу, что Украина блокирует поставки из РФ. Об этом сообщила газета Financial Times , ссылаясь на текст письма комиссара Евросоюза по торговле Валдиса Домбровскиса.

«Венгрии и Словакии следует активно проводить диверсификацию, отказавшись от российского ископаемого топлива», — указал он в письме.

На минувшей неделе состоялась встреча всех представителей стран Евросоюза. По словам Домбровскиса, многие на мероприятии задались вопросом, почему эти страны до сих пор не изучили альтернативные варианты по поставке нефти.

Украина ранее отказала Словакии в транзите российской сырья. Глава правительства республики Денис Шмыгаль заявил, что возвращение транзита нефти РФ через территорию страны путем снятия санкций с компании «Лукойл» невозможно.