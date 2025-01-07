Венесуэла и Парагвай разорвали дипотношения

Венесуэла решительно осудила заявления президента Парагвая Сантьяго Пеньи, который на встрече с экс-кандидатом Эдмундо Гонсалесом признал его победителем выборов. В ответ на это решение Венесуэла объявила о разрыве дипломатических отношений с Парагваем. Об этом сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в своем Telegram-канале.

«Венесуэла категорически отвергает заявления президента Парагвая Сантьяго Пеньи, который, игнорируя международное право и принцип невмешательства, возвращается к провальной практике», — подчеркнул он.

В Венесуэле с сожалением отметили, что Парагвай, по сути, подчиняет свою внешнюю политику интересам других государств, продвигая политику, которая подрывает демократию.

В июле в Венесуэле прошли выборы президента, на которых победу одержал Николас Мадуро.

В октябре власти Венесуэлы обвинили руководство Бразилии в агрессии и враждебных действиях из-за отказа утвердить заявку страны на вступление в БРИКС, сообщил НСН. Иван Хиль отметил, что этот шаг провоцирует Запад на проявления ненависти и нетерпимости по отношению к республике.