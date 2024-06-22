«Вельзевул и его приспешник». Орбан раскритиковал ключевых европейских политиков

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидер победившей на выборах в Европарламент Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер — Вельзевул. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен он назвал приспешником главного демона. Его слова привело немецкое издание Merkur .

Орбан обвинил Вебера в том, что тот «воплощает план Сороса», который не несет ничего хорошего европейской политике.

«В ЕС возникла воинственная, антиэкономическая и про-миграционная коалиция», — заявил Орбарн.

Премьер-министр Венгрии также пожаловался, что в Европе уменьшается количество европейцев, а их место занимают мигранты, которых активно ввозят в ЕС. По его словам, сильно изменилась Германия — она «уже не та» и представляет собой мультикультурный мир.

Ранее Орбан заявил, что «европейский поезд едет в сторону войны»,, но венграм удалось сойти с этого рейса. По его словам, НАТО планирует военную миссию на Украине, но Венгрия никаким образом не примет участия в конфликте: ни оружием, ни солдатами, ни деньгами.