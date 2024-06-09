«Великолепное предложение». Орбан высмеял американский план по кредиту для Украины

Идея Белого дома выделить Украине кредит на 40 миллиардов долларов является частью «простого плана» для получения ресурсов. Об этом каналу HirTV заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он иронически назвал план США великолепным и отметил, что всю ответственность за Украину придется взять на себя Евросоюзу.

«Американцы выступили с великолепным предложением: они бы дали новые 40 миллиардов долларов взаймы Украине, а мы, европейцы, гарантируем, что украинцы эти деньги выплатят», — констатировал Орбан.

Венгерский премьер объяснил, что Запад надеется с помощью Украины победить Россию и заполучить ресурсы, активы и средства. По его словам, многим хочется таким образом вернуться обратно в 1990-е.

«Отличный план! Такой простой! А ради чего? А ради денег», — указал Орбан.

Ранее премьер Венгрии предположил, что урегулировать конфликт на Украине можно за сутки, но для этого Западу придется прекратить поставлять оружие ВСУ. Вместо этого европейские и американские политики продолжают отправлять Украине военную помощь, заключил он.