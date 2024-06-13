Великобритания выделит Украине пакет помощи на 309 миллионов долларов

Премьер Британии Сунак на саммите G7 объявит о помощи для Киева на $309 млн

Великобритания направит Украине до 242 миллионов фунтов (примерно 309 миллионов долларов). Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Британский премьер-министр Риши Сунак сделает заявление о предоставлении помощи на саммите G7 в Италии, который состоится 13–15 июня.

«Великобритания предоставляет пакет финансирования на сумму до 242 миллионов фунтов для удовлетворения неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей на Украине», — указала пресс-служба.

По мнению британских властей, выделение помощи позволит Украине заложить основу для экономического и социального восстановления. Также правительство подчеркнуло, что Британия считает приоритетной работу над изъятием доходов от российских активов и их передачей украинскому руководству.

Ранее государства G7 решили направить Украине 50 миллиардов долларов из прибыли от заблокированных активов России. Средства переведут до конца 2024 года, специалисты уже прорабатывают механизмы конфискации и передачи денег, чтобы обеспечить законность этих процессов.