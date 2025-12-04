Власти Великобритании ввели санкционные ограничения против Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Об этом сообщила пресс-служба МИД Объединенного королевства.

«Радикальные меры включают санкции в отношении российского военного разведывательного управления целиком», — отметили в ведомстве.

Кроме того, ограничения ввели в отношении трех офицеров, якобы причастных к враждебной деятельности на Украине и по всей Европе.

Также в санкционный список за якобы враждебную киберактивность вошли восемь россиян.

Президент России Владимир Путин констатировал, что Запад не смог управлять мировой экономикой с помощью незаконных санкций. Он отмечал, что рестрикции превратились в инструмент давления на государства, ведущие собственную независимую политику.