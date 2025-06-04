Великобритания пообещала украинской армии отправить 100 тысяч беспилотных летательных аппаратов к апрелю 2026-го. Это больше нынешних поставок в 10 раз, сообщило агентство Reuters .

По данным журналистов, нынешний пакет военной помощи стоимостью около 473 миллионов евро станет частью более широкой инициативы по военной поддержке Украины на сумму шесть миллиардов евро.

Также источник агентства отметил, что с января этого года Великобритания уже отправила Украине 140 тысяч снарядов для артиллерии и намерена потратить еще более 350 миллионов евро на обучение украинских военнослужащих.

Правительство Британии 3 июня опубликовало документ с содержанием новой оборонной стратегии, где указано, что страна продолжит отправлять Украине по четыре миллиарда евро в качестве военной помощи ежегодно.

Ранее крымский депутат Михаил Шеремет назвал Британию самым токсичным политическим анклавом.