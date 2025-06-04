Великобритания собралась поставить Украине 100 тысяч дронов
Reuters: Британия пообещала Украине поставить 100 000 дронов к апрелю 2026 года
Великобритания пообещала украинской армии отправить 100 тысяч беспилотных летательных аппаратов к апрелю 2026-го. Это больше нынешних поставок в 10 раз, сообщило агентство Reuters.
По данным журналистов, нынешний пакет военной помощи стоимостью около 473 миллионов евро станет частью более широкой инициативы по военной поддержке Украины на сумму шесть миллиардов евро.
Также источник агентства отметил, что с января этого года Великобритания уже отправила Украине 140 тысяч снарядов для артиллерии и намерена потратить еще более 350 миллионов евро на обучение украинских военнослужащих.
Правительство Британии 3 июня опубликовало документ с содержанием новой оборонной стратегии, где указано, что страна продолжит отправлять Украине по четыре миллиарда евро в качестве военной помощи ежегодно.
Ранее крымский депутат Михаил Шеремет назвал Британию самым токсичным политическим анклавом.