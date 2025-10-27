Век воли не видать. Выпущенный из британской тюрьмы мигрант пытался вернуться, но его не пускали

В Британии мигрант-насильник 5 раз пытался вернуться в тюрьму, но его прогоняли

Выпущенный по ошибке из тюрьмы эфиопский мигрант Хадуша Герберсласи Кебату пять пытался вернуться обратно, но сотрудники его прогоняли. Об этом сообщил телеканал Sky News .

Кебату прибыл в Великобританию в начале лета, а через две недели его арестовали и обвинили в сексуальном насилии над женщиной и 14-летней девочкой в графстве Эссекс.

В сентябре после трехдневного судебного разбирательства мужчину признали виновным в пяти правонарушениях. В городе Эппинг из-за совершенных им преступлений вспыхнули массовые протесты против нелегальной миграции.

Кебату по ошибке освободили из тюрьмы вместо того, чтобы передать его сотрудникам иммиграционной службы для депортации.

По словам водителя грузовика, доставившего в тот день оборудование в тюрьму, он видел, как сотрудники направляли расстерянного преступника на железнодорожную станцию после освобождения.

«Сообщается, что преступник возвращался в тюрьму „четыре или пять раз“, но его прогоняли», — говорится в материале.

На свободе Кебату провел чуть меньше 48 часов, после чего его повторно задержали в лондонском парке. Его незаконное освобождение объяснили сбоем в системе.

Британское правительство планирует депортировать Кебату во вторник.

Ранее появилась информация, что главарь банды насильников из британского Рочдейла, жертвами которого стали десятки девочек-подростков, избежал депортации. Он спокойно живет и работает в городе.