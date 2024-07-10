Ведущий ABC News Стефанопулос заявил, что Байден не сможет быть в должности президента еще четыре года
Ведущий американского телеканала ABC News Джордж Стефанопулос усомнился в способностях президента США Джо Байдена проработать на посту главы государства еще один срок. Об этом сообщило издание TMZ.
«Не думаю, что он сможет проработать еще четыре года», — сказал Стефанопулос во время общения с жителями Нью-Йорка.
После опубликованных слов ведущего ABC News написал, что Стефанопулос выражал свое мнение, которое не является позицией телеканала, написали «Известия».
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