Ведущий ABC News Стефанопулос заявил, что Байден не сможет быть в должности президента еще четыре года

Ведущий американского телеканала ABC News Джордж Стефанопулос усомнился в способностях президента США Джо Байдена проработать на посту главы государства еще один срок. Об этом сообщило издание TMZ .

«Не думаю, что он сможет проработать еще четыре года», — сказал Стефанопулос во время общения с жителями Нью-Йорка.

После опубликованных слов ведущего ABC News написал, что Стефанопулос выражал свое мнение, которое не является позицией телеканала, написали «Известия».