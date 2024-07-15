Ведущая 360 View Нелл Хьюз: США погрузились бы в хаос, если бы выстрел в Трампа оказался смертельным

Ведущая программы 360 View Скотти Нелл Хьюз в беседе с RT прокомментировала покушение на экс-президента США Дональда Трампа во время его выступления в Пенсильвании.

Хьюз считает, что если бы выстрел оказался смертельным, США погрузились бы в хаос.

«Все кругом, будь то республиканцы или демократы, осознают, что мы находились буквально в сантиметре от того, чтобы в стране воцарился полный беспредел», — сказала собеседница издания.

Журналистка считает, что покушение на Трампа —  это прямой результат направленной против экс-президента риторики в последние годы.

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