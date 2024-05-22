Вдова отдала тело мужа ученым, а его взорвали на военном полигоне в США

Тело американца Стива Хансена после смерти завещали науке. Спустя некоторое время его вдова узнала, что вместо научных исследований труп супруга взрывали на военном полигоне.

Историю с перепродажей тела опубликовал портал UniLad. По данным издания, американец Стив Хансен хотел после смерти стать донором органов, но врачи признали их непригодными для трансплантации. Тогда его жена Джилл передала труп супруга для использования в научных целях Центру биологических исследований Аризоны.

Научно-исследовательское учреждение продало труп Министерству обороны США. Тело использовали в качестве манекена для краш-тестов в ходе военных и баллистических испытаний. Труп многократно взрывали, из-за чего он получил «тотальные увечья». Все это совершалось без согласия родственников умершего.

Ранее стало известно, что жительница Рио-де-Жанейро привезла в банк труп своего дяди, чтобы оформить на него кредит.