Важный шаг для БРИКС. Что означает заявка Кубы на присоединение к организации

Куба направила запрос о присоединении к БРИКС в качестве партнера. Что это значит для организации и самой страны, рассказал 360.ru политолог Петр Колчин.

Он подчеркнул, что о полноценном вступлении в организацию пока речи не идет, но это все равно важный шаг для БРИКС в Карибском бассейне и Центральной Америке. Колчин допустил, что США будут пытаться противостоять этому.

«Соединенные Штаты, конечно, не так активно, но беспокоятся о расширении влияния БРИКС. Но в случае Кубы у них очень ограничен инструментарий воздействия», — отметил собеседник 360.ru.

Политолог назвал преждевременными разговоры о серьезном политическом или экономическом усилении организации.

«БРИКС — это в первую очередь диалоговая платформа, еще не связанная какими-то принципиальными экономическими соглашениями. В связи с этим вряд ли ее можно сравнивать с ЕС, но с пресловутым G7 — вполне», — заявил Колчин.

В августе МИД ЮАР сообщил, что лидеры 23 стран выразили желание вступить в БРИКС.