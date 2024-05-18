Ватикан изменил правила признания явлений «сверхъестественными» | 360°

18 мая 2024, 11:36
Ватикан изменил правила признания явлений «сверхъестественными»
Ватикан фактически исключил признание духовных явлений «сверхъестественными»
Дикастерия доктрины веры Ватикана опубликовала подписанный папой римским документ, который фактически исключает признание новых сверхъестественных явлений духовного толка. Нормы вступят в силу 19 мая.
Местные епископы и Святой престол не смогут делать официальных заявлений о сверхъестественности событий. Такие полномочия есть только у папы римского, причем в исключительных случаях.
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Нововведения объяснили тем, что епископы говорили о «сверхъестественности» или «несверхъестественности» явлений, а их слова убеждали людей в том, что они должны верить в эти события. Иногда явления ценились больше, чем само Евангелие.
Ранее папа римский написал автобиографию. Ее опубликовали в США и Европе под названием «Жизнь. Моя история в Истории». Понтифик анонсировал выход книги после недавней болезни.
Правила
Папа римский
Ватикан
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