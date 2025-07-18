Командующий Вооруженными силами США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью выдвинул гипотезу о возможности полного уничтожения Калининградской области силами НАТО в кратчайшие сроки. В беседе с ОТР свое мнение высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Он отметил уязвимость региона, однако указал на неотвратимые последствия для инициаторов агрессии.

«Есть у меня некоторые основания полагать, что в случае ее уничтожения самим уничтожающим тоже мало не покажется», — заявил парламентарий.

Как пояснил Вассерман, под удар попадут не только Литва и Польша, но и организаторы провокаций. Так, в первую очередь ответственность понесут Соединенные Штаты, предупредил спикер.