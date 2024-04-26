Эксклюзив 26 апреля 2024, 17:30 Вассалов не спрашивают. Украина не смогла избавиться от биолабораторий США Политолог Гуреев: Запад не смог скрыть правду о биолабораториях США на Украине Rod Lamkey / Global Look Press

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Американская компания ARML испытывает психотропные препараты на украинцах в биолаборатории на базе больницы в Ивано-Франковской области. Создание таких исследовательских центров — частая практика для США, поскольку страна не хочет размещать лаборатории на своей территории из-за угрозы утечек вирусов. Об этом в разговоре с 360.ru заявил политолог Данила Гуреев.

«Информация об американских биолабораториях на Украине не нова, это было известно еще перед началом спецоперации. В западных СМИ называли эти данные кремлевскими выдумками, российской пропагандой. Чуть позже нарратив про биолаборатории забыли, но они никуда не исчезли», — пояснил эксперт.

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По его словам, американские ученые работают в биолабораториях по всему миру. Они не размещают их на своей территории из соображений безопасности, чаще всего выбирая для этих целей страны третьего мира. Гуреев отнес действия Вашингтона к военным преступлениям.

«Подобные лаборатории находились на территории Юго-Восточной Азии, Европы, Африки. Со стороны европейских стран, в том числе Украины, глупо размещать у себя иностранные биолаборатории. Но американцы ничего не спрашивают у своих вассалов. Возможно, Украина хотела бы избавиться от них, но из-за огромного влияния США сделать этого не может», — подытожил собеседник 360.ru.

О работе биолабораторий в Ивано-Франковской области писал Telegram-канал Mash. Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что у США есть сеть биолабораторий, сотрудники которых изучают свойства патогенов, способных вызвать пандемию. Сорок из них находится на Украине.