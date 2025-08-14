Вандал разбил витраж в соборе Анкориджа перед встречей Путина и Трампа

Церковь Святого Семейства в центре Анкориджа на Аляске лишилась витража из-за неизвестного вандала, который бросал кирпичи в храм и стоявший рядом книжный магазин. Об этом сообщил местный телеканал KTUU .

Настоятель храма Джеймс Мур в комментарии журналистам заявил, что злоумышленник целился в книжный магазин, который уже дважды подвергался нападениям. Во время очередного броска вандал промахнулся и попал в витраж собора.

«Многие люди приходят сюда, потому что их привлекает красота и святость этого места. Поэтому особенно тревожно, когда кто-то совершает акты вандализма», — заявил священник.

Он пояснил, что здание лишилось витража, с изображением беременных Девы Марии и ее двоюродной сестры Елизаветы, ожидавшей рождения Иоана Крестителя.

Настоятель добавил, что несмотря на повреждения собор не закрыл свои двери для посетителей. Видео с камер наблюдения, на которые попал вандал, священник передал в полицию.

В понедельник, 11 апреля, неизвестные вандалы закрасили арт-объект «Тень Пушкина» в Одессе. Власти города обратились в полицию с призывом найти злоумышленников.