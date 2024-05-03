В «Волчьем логове» Гитлера обнаружили скелеты без стоп и кистей рук | 360°

Мир 03 мая 2024, 21:56 В «Волчьем логове» Гитлера обнаружили скелеты без стоп и кистей рук В польской штаб-квартире Гитлера обнаружили пять скелетов без стоп и кистей Freepik

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Пять скелетов нашли в бывшей штаб-квартире Адольфа Гитлера в Польше, известной как «Волчье логово». Об этом сообщило издание Associated Press.

Находку обнаружила группа археологов-любителей из организации Latebra Foundation. Специалисты на протяжении нескольких лет вели раскопки в «Волчьем логове». В итоге они нашли останки под полом виллы, где раньше жил главнокомандующий Люфтваффе Герман Геринг.

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На скелетах не было одежды, три из них принадлежат взрослым, два — детям, один из которых предположительно был младенцем. У всех пятерых отсутствовали стопы и кисти рук. Трупы захоронили не очень глубоко.

Сейчас установить личности этих людей нельзя. Археологи и судмедэксперты даже не смогли определить, когда именно они скончались.

«Все задаются вопросом, что же могло произойти. Мы пытались придумать какие-то версии, но ничего разумного в голову не приходит. Мы вообще не знаем, с чем имеем дело», — заявил один из археологов Доминик Маркевич.

Ранее в Индии полицейские нашли останки телеведущей Сальмы Султаны Лашкар, которая пропала в 2018 году. Скелет женщины был завернут в одеяле и лежал под проезжей частью национальной автомагистрали. На момент смерти журналистке было примерно 30 лет.