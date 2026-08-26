В Великобритании рассекретили документы о подготовке 37 российских офицеров
МО Британии рассекретило документы о подготовке российских офицеров в 1995 году
Министерство обороны Великобритании раскрыло официальные документы о подготовке 37 российских офицеров британскими вооруженными силами в 1995 году. Об этом сообщило издание Declassified UK.
Согласно опубликованным материалам, российские военнослужащие прошли в королевстве двухнедельный курс, нацеленный на офицеров среднего звена — от лейтенанта до полковника. Программа предусматривала обучение управлению военной техникой, стрельбе, английскому языку и вопросам командования.
Некоторые офицеры посетили Центр Королевского бронетанкового корпуса, Королевскую артиллерийскую школу и другие военные учебные учреждения.
Программу финансировали власти страны. Ее целью британская сторона называла поддержку России в создании профессиональных и демократически подотчетных Вооруженных сил.
Ранее Посольство России отвергло слухи о якобы планах понизить уровень отношений с Британией.