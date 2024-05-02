В Турции рассказали, будут ли передавать системы С-400 Украине | 360°

02 мая 2024, 22:52
В Турции рассказали, будут ли передавать системы С-400 Украине
Минобороны Турции: Анкара не передаст свои системы С-400 Украине
Турция не станет передавать свои системы С-400 никакому государству, в том числе Украине. Об этом заявил глава Минобороны страны Яшар Гюлер, его слова передал телеканал CNN Türk.
«Мы не собираемся передавать кому-либо свои системы С-400», — ответил он на вопрос о том, просила ли украинская сторона отправить ей ЗРК.
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Еще в 2017 году Турция и Россия заключили соглашение на отправку полкового комплекта С-400. США потребовали у страны отказаться от российских систем и приобрести Patriot, однако турецкое правительство не согласилось. За это Америка исключила Турцию из программы поставок новых истребителей F-35.
Ранее посол Украины Василий Боднар заявил, что правительство его страны хочет закупать истребители пятого поколения KAAN в Турции. По его словам, ВСУ знают, как применять такие самолеты. Также украинские предприятия участвуют в разработке двигателя для этого истребителя. Дипломат отметил, что они выиграли тендер еще до начала конфликта.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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