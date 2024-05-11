В Турции раскритиковали поступок посла Израиля на трибуне ООН | 360°

Мир 11 мая 2024, 19:39 В Турции раскритиковали поступок посла Израиля на трибуне ООН Челик: постпред Израиля при ООН Эрдан показал неуважение к международному праву Manuel Elias / Global Look Press

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Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, измельчивший Устав ООН в шредере на выступлении в Генассамблее, не признал международное право. Об этом написал официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик в соцсети X.

Челик назвал отрадным то, вопрос о членстве Палестины в ООН рассмотрят снова. Также он напомнил, что резолюцию, расширяющую права страны в организации, приняли подавляющим большинством голосов на Генассамблее ООН.

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«Но тот факт, что постпред Израиля уничтожил Устав ООН с помощью измельчителя бумаги после резолюции по Палестине, продемонстрировал, что в Израиле не признают международное право», — написал политик.

В минувшую пятницу постпред Израиля измельчил с помощью шредера Устав ООН. Кроме того, Эрдан раскритиковал проект резолюции с рекомендацией к Совбезу ООН «пересмотреть в положительном ключе» вопрос принятия Палестины во всемирную организацию.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о расширении прав Палестины в организации, а также направила Совбезу рекомендации положительно рассмотреть вопрос о членстве страны.