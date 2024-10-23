В Турции мужчина 24 года ждал возлюбленную на остановке
Ждущему 24 года возлюбленную на остановке жителю Турции подарили будку
Житель турецкого города Синопа Эджевит Окюзджю почти половину жизни провел на автобусной остановке в ожидании любимой женщины. Неравнодушные люди подарили ему контейнерный домик, сообщил портал Haber7.
По данным издания, 48-летнего мужчину, который 24 года ждет на обочине возлюбленную, местные жители стали называть Влюбленный Эджевит. За все эти годы любовь в его душе не угасла, и он продолжал приходить на остановку, даже зимой.
Дальнобойщик Севги Алтынал постоянно видел мужчину, поэтому решил подарить ему контейнерную будку, чтобы тот не мерз в холодные зимние дни. Кроме того, водитель попросил местных жителей не оставлять мужчину одного и помогать по мере возможности.
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