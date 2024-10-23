В Турции мужчина 24 года ждал возлюбленную на остановке

Житель турецкого города Синопа Эджевит Окюзджю почти половину жизни провел на автобусной остановке в ожидании любимой женщины. Неравнодушные люди подарили ему контейнерный домик, сообщил портал Haber7 .

По данным издания, 48-летнего мужчину, который 24 года ждет на обочине возлюбленную, местные жители стали называть Влюбленный Эджевит. За все эти годы любовь в его душе не угасла, и он продолжал приходить на остановку, даже зимой.

Дальнобойщик Севги Алтынал постоянно видел мужчину, поэтому решил подарить ему контейнерную будку, чтобы тот не мерз в холодные зимние дни. Кроме того, водитель попросил местных жителей не оставлять мужчину одного и помогать по мере возможности.

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