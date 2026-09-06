В Турции известного актера нашли мертвым в своей квартире

Известного турецкого актера Серхата Мустафу Кылыча нашли мертвым в своей квартире в Стамбуле. Об этом сообщила газета Milliyet .

В России артист известен по сериалу «Слово» и фильму «Зимняя спячка».

Подруга 51-летнего Кылыча пришла к нему домой около 17:00, но не получила ответа на звонок. Тогда женщина открыла дверь имевшимся у нее ключом и нашла актера сидящим в кресле в гостиной. Мужчина не подавал признаков жизни, подруга вызвала экстренные службы.

«Прибывшие медики констатировали смерть актера. По факту произошедшего начато расследование», — сообщили журналисты.

Фильм Нури Бильге Джейлана «Зимняя спячка» (Kış Uykusu), в котором снимался Кылыч, получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.