В Турции анонсировали визит Путина в ближайшее время

Президент России Владимир Путин может посетить Турцию в ближайшем будущем. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил господина Путина с визитом в Турцию, и мы ожидаем, что он состоится в самое ближайшее время», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что между лидерами двух стран налажен доверительный и эффективный диалог, способствующий решению различных задач.

Ранее стало известно, что Путин и Эрдоган во время переговоров в Туркменистане обсудили чувствительные темы. Личная беседа президентов длилась около 40 минут.