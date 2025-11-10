В туроператоре «Русский Экспресс» сообщили, что изменения в выдаче шенгенских виз не окажут сильного влияния на бизнес

Решение Еврокомиссии, принятое 7 ноября, о введении ограничений на выдачу многократных виз россиянам вызвало неоднозначную реакцию в туристической отрасли. Консульства стран ЕС пока не сделали официальных заявлений о новых правилах выдачи виз, а туроператоры не получили уведомлений о возможных изменениях, написал сайт KP.RU .

Турфирмы и турагентства ожидают первых заявлений от посольств и консульств стран ЕС, чтобы понять, как будут рассматриваться заявки на визы, поданные в соответствии с новыми правилами. Пока официальных инструкций нет, и каждое консульство решает самостоятельно, следовать рекомендациям Еврокомиссии или нет.

Туроператор «Русский Экспресс» сообщил, что большинство туристов в последнее время получали однократные визы, поэтому изменения не окажут значительного влияния на туристический бизнес. Тем не менее, эксперты предупреждают, что возможное сокращение слотов на подачу документов, как это произошло в Испании, может создать дополнительные сложности для российских туристов.