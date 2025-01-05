В Токио продали тунца за 1,3 миллиона долларов
Тунца весом 276 килограммов продали в Токио за $1,3 млн
На первом новогоднем аукционе на рыбном рынке в Токио продали тунца весом 276 килограммов за 1,3 миллиона долларов. Об этом сообщило агентство Kyodo News.
Первые новогодние торги тунца привлекают большое внимание прессы, потому что неофициально считаются своеобразным прогнозом на год и маркером экономических тенденций. Высокая цена на торгах считается хорошей приметой, тем успешнее будет год.
В 2025 году тунца продали по второй по величине цене после рекорда в 2019 году, когда стоимость рыбы достигла 3,1 миллиона долларов.
Для победы на аукционе объединились ресторан «Суси Гиндза Онодэра» и оптовая компания «Ямаюки». Они уже в пятый раз вместе выкупают самого дорого тунца на первом аукционе года. Рыбу поймали 4 января, отметил источник.
В январе 2024 года тунца массой 238 килограммов продали в Токио за 788 тысяч долларов.