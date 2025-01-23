В Таиланде вступил в силу закон легализующий однополые браки. Указ о внесении изменений в гражданский кодекс опубликовали в сентябре 2024 года, а 23 января он вступил в силу. Об этом сообщило издание Daily News .

Изменения коснулись статей гражданского кодекса, которые регулируют вопросы заключения и расторжения брака, а также владения и распоряжения общим имуществом супругов. В тексте закона понятия «мужчина» и «женщина» заменены на «одна сторона» и «вторая сторона».

Таким образом, гей-браки законодательно уравниваются с обычными, а граждане Таиланда могут вступать в такие союзы как с соотечественниками, так и с иностранцами.

Ранее Государственный департамент США запретил представительствам вывешивать любые флаги, кроме государственного флага Соединенных Штатов как внутри страны, так и за ее пределами. Постановление фактически запрещает использование символики радикально левых организаций, таких как ЛГБТ* и Black Lives Matter.

*Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.