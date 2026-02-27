В Таиланде женщина сделала бомбу и попыталась взорвать машину любовницы мужа

В Таиланде 38-летняя женщина попыталась взорвать автомобиль любовницы мужа и вместе с двумя сообщниками изготовила для этого взрывное устройство. Устройство сработало не так, как ожидалось, и соперница не пострадала, написал The Thaiger.

В декабре неподалеку от Паттайи обманутая жена и двое ее подельников прикрепили самодельную бомбу к топливному баку и совершили дистанционный запуск. Однако устройство отсоединилось от автомобиля на ходу, из четырех стеклянных бутылок взорвалась лишь одна. Машина оказалась слегка повреждена, а ее хозяйка осталась невредимой.

Подозреваемую и ее сообщников арестовали, по делу прошли обыски. Женщина призналась, что, узнав об измене супруга, вместе с одним из подельников изготовила взрывчатку по видео, а второму поручила установить на машину соперницы GPS-трекер.

Ранее стало известно, что нижегородец избил жену сковородой, порезал ее ножом и попытался задушить за обвинения в неверности. Во время отдыха на шашлыках, разозлившись на упреки супруги, мужчина напал на нее. Жена вырвалась, а на следующий день рассказала обо всем близким. Неверный муж попал под следствие и в итоге оказался на принудительных работах.