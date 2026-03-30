В Таиланде ввели тесты на трезвость для покупки алкоголя

С 28 марта в Таиланде ввели новые правила продажи алкоголя. Теперь перед покупкой спиртного в магазинах и барах покупатели будут проходить проверку на опьянение. Соответствующий документ Департамента по контролю заболеваний Минздрава Таиланда опубликован в Royal Government Gazette.

Для покупки алкоголя теперь нужно пройти три теста. Коснуться кончика носа с закрытыми глазами. Если промахнетесь более чем на сантиметр, это может указывать на опьянение.

Пройти 10 шагов прямо, затем развернуться и повторить маршрут. Если покупатель выходит за черту, останавливается или использует руки для поддержки, это признак опьянения.

Последний: нужно встать на одну ногу и поднять вторую так, чтобы она была не ниже 15 сантиметров от пола. Продержатся в таком положении нужно 30 секунд. Тест считается проваленным, если допущено хотя бы две ошибки.

