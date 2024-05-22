В СВР объяснили, что скрывается за западными пожеланиями здоровья Фицо
СВР: за пожеланиями здоровья Фицо скрывается истинное лицо глобалистской секты
Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо показывает, что глобалистские элиты перешли к политическому террору против оппонентов, заявили в пресс-бюро СВР России. Такие расправы, по оценке ведомства, призваны запугать инакомыслящих.
«За звучащими на Западе официальными притворными пожеланиями Фицо выздоровления скрывается истинное лицо глобалистской секты», — добавили в Службе внешней разведки.
Там же обратили внимание на многочисленные комментарии в соцсетях, в которых одобряются преступления, а также звучат призывы к устранению других национально ориентированных лидеров, например премьера Венгрии и президента Сербии. Оставляют подобные комментарии «адепты» этой глобалистской секты, подчеркнули в СВР.
В ведомстве отметили, что США и их европейские союзники настойчиво пытаются навязать версию преступника-одиночки, который напал на Фицо из-за «снижения уровня демократии» в Словакии.
«Американские госорганы уже стремятся подключиться к расследованию, чтобы направить его в нужное русло», — подчеркнули в пресс-бюро.
По данным СВР, Штаты хотят исключить раскрутку темы политического терроризма в Европе и тем более возможного «внешнего следа» в покушении на Фицо.