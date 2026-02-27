В США женщина родила ребенка весом почти шесть килограммов

В конце января в северной части штата Нью-Йорк женщина родила мальчика весом 13 фунтов (около 5,9 килограмма) — это почти вдвое больше среднего веса новорожденного. Об этом сообщила газета The New York Post .

В медицинском центре Каюга 31 января на свет появился Шон-младший. Его родители — Террика и Шон — были очень удивлены рождением в своей семье такого богатыря: ребенок стал самым крупным новорожденным за всю историю роддома.

Мать рассказала, что ожидала крупного малыша, но таких рекордных показателей не предполагала. Мальчик уже носит подгузники и одежду на возраст три-шесть месяцев.

Маленький американец почти в два раза превысил и средние показатели российских новорожденных. По статистике, в начале этого года средний вес родившихся в стране мальчиков оказался около 3,4 килограмма, девочек — 2,2 килограмма.